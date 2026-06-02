CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu!

İzmir Çeşme Belediyesi'nde "imar rantı" iddiası: Mimar Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar Müdürü Buğçe Sağlamer ve belediyedeki bazı yöneticiler hakkında rüşvet, irtikap ve sahte imza suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Belediyede "bağış" adı altında kurulan rüşvet çarkını deşifre eden Sağlamer, milyonluk işlemlerin "İstanbul Ekibi" tarafından yönetildiğini öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 15:42
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 15:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde görev yapan mimar Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla hem belediye başkanlığına hem de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
İmar rantı ve rüşvet iddiaları
Efe Sağlamer'in şikayet dilekçesinde, Çeşme Belediyesi bünyesinde kurumsal bir rüşvet mekanizması oluşturulduğu ve imar süreçlerinde "bağış" adı altında usulsüz işlemler yapıldığı öne sürüldü. Dilekçede öne çıkan temel iddialar şunlardır:
Lüks hediye: Piyasa değeri 120 bin TL olan lüks bir cep telefonunun, görevin ifası karşılığında Buğçe Sağlamer'e rüşvet olarak temin edildiği ve cihazın faturasının bulunmadığı iddia edildi.
Sahte imza ve usulsüz ruhsat: TETUSA Oasis Aquapark'a ait ruhsat eki projesinin mevzuata aykırı olduğu ve projedeki imzanın Efe Sağlamer'in yerine eşi tarafından sahte olarak atıldığı öne sürüldü.
"Bağış" maskeli rüşvet: Bazı inşaat firmalarından "yapı kullanma izni" veya "iş yeri açma ruhsatı" karşılığında 200 bin TL ile 6 milyon TL arasında değişen tutarlarda nakit para alındığı, paraların bir kısmının belediyeye "zoraki bağış" olarak gösterilip kalan kısmının paylaşıldığı iddia edildi.
Kurumsal işleyiş: İddiaya göre süreç, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın hazırladığı bir liste üzerinden yürütülüyor ve bu liste İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerince takip ediliyor.
Belediye içinde kadrolaşma ve "İstanbul Ekibi" iddiası
Şikayet dilekçesinde, 2024 seçimleri sonrası belediyede "İstanbul Ekibi" olarak adlandırılan bir yapının kadrolaştığı savunuldu. Efe Sağlamer, eşinin bu süreçte hızla yükselerek 22 Aralık 2025'te İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliğine getirildiğini belirtti.
İnceleme talebi
Efe Sağlamer, paylaştığı bir video ile iddialarını kamuoyuna duyururken, savcılık dilekçesinde tüm şüpheli evrakların jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarında grafoloji (imza ve yazı) incelemesine gönderilmesini talep etti. Şikayetçi, "Çeşme Belediyesi'ni yiyen İstanbul güruhu ve ortakları ile amansız mücadelem yeni başlamıştır" ifadeleriyle belediyedeki usulsüzlük ağını deşifre etmeye devam edeceğini bildirdi.
CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu!
