CHP 38. Olağan Kurultay soruşturmasında kritik gün: Yalım ve Koç adliyeye sevk ediliyor

CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması’nda kritik süreç devam ediyor. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç, "iradeye müdahale" ve rüşvet iddiaları kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade veriyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 11:16
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 11:16
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi. Tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve ismi Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla öne çıkan iş insanı Turgut Koç, soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ek ifade vermek üzere adliyeye sevk ediliyor.
Soruşturmanın odağında "iradeye müdahale" iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 38. Olağan Kurultay sürecinde delegelerin oy kullanma iradesine dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine yoğunlaşıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği saha çalışmaları, kurultay sürecindeki finansal hareketliliği ve olası usulsüzlükleri mercek altına aldı.
7 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma süreci kapsamında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" gibi ciddi suçlamalarla başlatılan çalışmalar, İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’yı kapsayan 7 ilde yürütüldü. Yapılan eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Yargı süreci devam ediyor
Daha önce emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç'un vereceği yeni ifadelerin, soruşturmanın seyrini etkilemesi bekleniyor.
