Cemil Tugay'dan alenen yalan! AK Parti rakamlarla çürüttü
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'İzmir'e yatırım yok' iddiasını sert rakamlarla çürüttü! İzmir'deki belediye bütçelerinin yüzde 95'ini merkezi hükümetin sağladığını açıklayan AK Partili Saygılı, 'Sadece 2025 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesine 70 milyar, ilçe belediyelerine ise yaklaşık 60 milyar lira olmak üzere toplamda 130 milyar lira kaynak aktarılmıştır. Bugün İzmir'in dört bir yanında yükselen devlet yatırımları bir illüzyon mu? Şehir hastanesi ve ilçe devlet hastaneleri, stadyumlar, otoyollar... AK Parti hükümetimiz İzmir'e değer veriyor, yatırım üstüne yatırım yapıyor. CHP'li belediyeler ise hizmet üretmek yerine kaos ve sorun üretmeye devam ediyor. Sonuç açık. Rakamlar konuşur, gerçekler kalır.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 09.05.2026 14:03
Haber Güncellenme Tarihi: 09.05.2026 14:04
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "hükümetin İzmir'e yatırım yapmadığı" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Cemil Tugay'ın İzmir'de ortaya koyduğu iletişim tarzının sadece talihsiz değil, aynı zamanda siyasi nezaket sınırlarını zorlayan bir yaklaşım olduğunu belirtti.
Tugay'ın hükümetin İzmir'e yatırım yapmadığına yönelik açıklamaları olduğunu ancak bunların gerçeği yansıtmadığını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:
"2025 yılında İzmir'de toplanan vergi 950 milyar liradır. Ancak bunun yaklaşık 330 milyar lirası üretim merkezi İzmir'de olduğu için 81 ilde tüketilen tütün ürünlerinden kaynaklanıyor. Gerçek tablo 620 milyar liradır. Bu rakama karşılık sadece 2025 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesine 70 milyar, ilçe belediyelerine ise yaklaşık 60 milyar lira olmak üzere toplamda 130 milyar lira kaynak aktarılmıştır. Yani belediye bütçelerinin yaklaşık yüzde 95'i merkezi idare tarafından sağlanmaktadır. Bugün İzmir'de on binlerce kamu çalışanı görev yapıyor. Maaşlar düzenli ödeniyor, tüm yükümlülükler eksiksiz yerine getiriliyor. Kamu tarafında kriz değil, istikrar var."
AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, ancak CHP'li belediyelerin hizmet üretmek yerine kaos ve sorun üretmeye devam ettiğini ifade ederek, "İzmir bizim gözbebeğimiz. Bu şehir için bahane üretmiyoruz, yalan üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz. Bugün İzmir'in dört bir yanında yükselen devlet yatırımları bir illüzyon mu? Şehir hastanesi ve ilçe devlet hastaneleri, stadyumlar, otoyollar... AK Parti hükümetimiz İzmir'e değer veriyor, yatırım üstüne yatırım yapıyor. CHP'li belediyeler ise hizmet üretmek yerine kaos ve sorun üretmeye devam ediyor. Sonuç açık. Rakamlar konuşur, gerçekler kalır. Eğer ortada bir yalan varsa, onun faili asla AK Parti olamaz." açıklamasında bulundu.
