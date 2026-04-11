Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi tutuklandı
Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesine yönelik soruşturma sürüyor.
Belediye'ye bağlı BOLSEV Vakfı tarafından 'kurban bağışı' adı altında para toplandığı, ancak tek kurbanlık dahi alınmadığı iddia ediliyor
Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir dün gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Tanju Özcan tutuklanmıştı
CHP'li Bolu Belediyesine yönelik yürütülen "irtikap" soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış; Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
