Bodrum sele teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü

Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Metrekareye 46 kilogram yağış düşerken 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı. Mazı Mahallesi'nde taşan dere bir otomobili denize sürükledi, Yalıkavak'ta ise araç devrildi ve istinat duvarı çöktü.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 15:04
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 15:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkisini artıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçenin farklı noktalarında su baskınları yaşanırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Ekipler, selin neden olduğu olumsuzlukları gidermek için seferber oldu.
9 mahallede ev ve iş yerlerini su bastı
Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Sağanağın ardından 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde su seviyesinin yükselmesi, sel riskini artırdı.
Taşan dere otomobili denize sürükledi
Mazı Mahallesi'nde bulunan Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu bir otomobil sel sularına kapılarak denize sürüklendi. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Denize sürüklenen otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak müdahalelerini sürdürdü.
Yalıkavak'ta araç devrildi, istinat duvarı çöktü
Sağanağın etkili olduğu Yalıkavak Mahallesi'nde de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri kazalara yol açtı. Deveci Salih Caddesi'nde bir araç devrilirken, aynı bölgede bir istinat duvarı çöktü.
Yollarda biriken sular ekipler tarafından tahliye edildi. Yağış nedeniyle tıkanan derelerde de temizlik ve açma çalışmaları gerçekleştirildi.
Bodrum'da sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürürken, ekiplerin su baskınları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklara yönelik müdahalesi devam ediyor.
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Bodrum sele teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü
Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Metrekareye 46 kilogram yağış düşerken 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı. Mazı Mahallesi'nde taşan dere bir otomobili denize sürükledi, Yalıkavak'ta ise araç devrildi ve istinat duvarı çöktü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkisini artıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçenin farklı noktalarında su baskınları yaşanırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Ekipler, selin neden olduğu olumsuzlukları gidermek için seferber oldu.
9 mahallede ev ve iş yerlerini su bastı
Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Sağanağın ardından 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde su seviyesinin yükselmesi, sel riskini artırdı.
Taşan dere otomobili denize sürükledi
Mazı Mahallesi'nde bulunan Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu bir otomobil sel sularına kapılarak denize sürüklendi. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Denize sürüklenen otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak müdahalelerini sürdürdü.
Yalıkavak'ta araç devrildi, istinat duvarı çöktü
Sağanağın etkili olduğu Yalıkavak Mahallesi'nde de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri kazalara yol açtı. Deveci Salih Caddesi'nde bir araç devrilirken, aynı bölgede bir istinat duvarı çöktü.
Yollarda biriken sular ekipler tarafından tahliye edildi. Yağış nedeniyle tıkanan derelerde de temizlik ve açma çalışmaları gerçekleştirildi.
Bodrum'da sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürürken, ekiplerin su baskınları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklara yönelik müdahalesi devam ediyor.
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