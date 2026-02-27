Bakan Gürlek Nevşehir’de davul zurnayla karşılandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek Nevşehir’de davul zurnayla karşılandı. Bakan Gürlek, Acıgöl’de vatandaşlarla buluşarak birlik mesajı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 18:39
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini memleketi Nevşehir’e gerçekleştirdi. Gürlek, Acıgöl ilçesinde vatandaşlar ve partililer tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Programda dualar edildi, kurban kesildi ve birlik mesajları verildi.
İlçe girişinde toplanan kalabalık, Bakan Gürlek’e sevgi gösterisinde bulundu. Karşılama sırasında çeşitli pankartlar taşındı. Katılımcılar uzun süre slogan attı.
Vatandaşlarla bir araya geldi
Karşılama programında konuşan Gürlek, memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Bugün beni bağrınıza bastınız. Ben buraya bir Adalet Bakanı olarak değil, bu topraklarda doğmuş bir kardeşiniz olarak geldim” ifadelerini kullandı.
Nevşehir insanının vatanına ve milletine bağlı olduğunu belirten Gürlek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Nevşehir’in sorunlarını bildiklerini ve çözümü için çalışacaklarını söyledi. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cuma namazı sonrası sohbet etti
Acıgöl’deki programın ardından Gürlek, Cuma namazını kılmak üzere Nevşehir Külliye Camii’ne geçti. Namaz sonrası da vatandaşlarla bir araya gelen Gürlek, cemaatle bir süre sohbet etti.
Ziyaret programının gün içerisinde çeşitli temaslarla devam edeceği belirtildi.
