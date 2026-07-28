Bakan Gürlek duyurdu! Gaziantep merkezli 14 ilde dev "Narko Kapan" operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu! Gaziantep merkezli 14 ilde dev "Narko Kapan" operasyonu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen ' 6 ay boyunca titizlikle yürütülen Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını, 91 şüpheliye yönelik işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 09:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildiğini duyurdu.
6 AYLIK NEFES KESEN TAKİP
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan 548 şüpheli tespit edildi.
548 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, kolluk birimlerinin bölgeye girişinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri belirlendi.
91 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti:
"Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz. Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır."
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Bakan Gürlek duyurdu! Gaziantep merkezli 14 ilde dev "Narko Kapan" operasyonu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen ' 6 ay boyunca titizlikle yürütülen Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını, 91 şüpheliye yönelik işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildiğini duyurdu.
6 AYLIK NEFES KESEN TAKİP
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan 548 şüpheli tespit edildi.
548 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, kolluk birimlerinin bölgeye girişinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri belirlendi.
91 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti:
"Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz. Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır."
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