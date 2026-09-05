Bakan Çiftçi'den şehit polis memuru için taziye mesajı
Bakan Çiftçi'den şehit polis memuru için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı.
Haber Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:47
Haber Güncellenme Tarihi: 05.09.2026 10:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çiftçi, sosyal medya hesabındaki mesajında, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Topatan'ın, dün Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicilik yaptığı belirlenen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandığını belirtti.
Topatan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildiren Çiftçi, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Bakan Çiftçi'den şehit polis memuru için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı.
Çiftçi, sosyal medya hesabındaki mesajında, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Topatan'ın, dün Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicilik yaptığı belirlenen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandığını belirtti.
Topatan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildiren Çiftçi, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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