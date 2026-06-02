Ayetullah Ali Hamaney için üç şehirde tören düzenlenecek
İran basınında yer alan bilgilere göre, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizad, Ayetullah Ali Hamaney için üç şehirde cenaze töreni planlandığını duyurdu. Açıklamada törenlerin Tahran, Kum ve Meşhed'de gerçekleştirileceği belirtilirken, tarih bilgisi paylaşılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 19:01
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 19:02
Tevekkülizad'ın açıklamasına göre, Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninin en az 24 saat sürmesi öngörülüyor. Törenlerin ardından naaşın Kum'a, daha sonra ise Meşhed'e nakledilmesinin planlandığı ifade edildi.
Naaşın üç şehirde anılması planlanıyor
Açıklamada, her üç kentte de cenaze programlarının düzenleneceği kaydedildi. İran basınında yer alan bilgilere göre, organizasyonun detayları üzerinde çalışmalar sürüyor.
Nihai defin yeri olarak Meşhed öne çıkıyor
Tevekkülizad, Ayetullah Ali Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olarak planlandığını belirtti. Yetkililer tarafından tören takvimi ve organizasyona ilişkin kapsamlı bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi.
