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Ardahan'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ardahan'ın Posof ilçesinde saat 07.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Posof olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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