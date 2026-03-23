Ankara’da şehitler için törende dikkat çeken temas
Ankara’da şehitler için törende dikkat çeken temas
Ankara’da şehitler için düzenlenen cenaze töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Törende siyasi liderler arasındaki diyalog dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 18:24
Haber Merkezi
Katar’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kabine üyeleri ve siyasi parti liderleri katılırken, törende yaşanan diyaloglar dikkat çekti.
Törene yoğun katılım sağlandı
Cenaze namazına hükümet üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu katıldı. Devlet protokolünün geniş katılım gösterdiği törende çok sayıda vatandaş da yer aldı.
Liderler arasındaki diyalog dikkat çekti
Cenaze töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye aracına kadar eşlik etmesi dikkat çekti. İki liderin birlikte yürüdüğü sırada Bahçeli’nin “Siz beklemeseydiniz” ifadesini kullandığı, Özel’in ise “Yok efendim, olur mu öyle şey” yanıtını verdiği duyuldu.
Katar’daki kazada hayatını kaybedenler
Katar’da gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk personelin isimleri Hv.Svn.Bnb. Sinan Taştekin, Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olarak açıklandı.
Ankara’da şehitler için törende dikkat çeken temas
Ankara’da şehitler için düzenlenen cenaze töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Törende siyasi liderler arasındaki diyalog dikkat çekti.
Katar’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kabine üyeleri ve siyasi parti liderleri katılırken, törende yaşanan diyaloglar dikkat çekti.
Törene yoğun katılım sağlandı
Cenaze namazına hükümet üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu katıldı. Devlet protokolünün geniş katılım gösterdiği törende çok sayıda vatandaş da yer aldı.
Liderler arasındaki diyalog dikkat çekti
Cenaze töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye aracına kadar eşlik etmesi dikkat çekti. İki liderin birlikte yürüdüğü sırada Bahçeli’nin “Siz beklemeseydiniz” ifadesini kullandığı, Özel’in ise “Yok efendim, olur mu öyle şey” yanıtını verdiği duyuldu.
Katar’daki kazada hayatını kaybedenler
Katar’da gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk personelin isimleri Hv.Svn.Bnb. Sinan Taştekin, Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olarak açıklandı.
