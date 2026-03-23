Eski bakanlar kazada yaralandı! Bakan Gürlek: Soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında aralarında Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 09:05
Kaza, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında aralarında Aydınlı Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kolluk birimleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
