Trump İran ile görüşmelerin detaylarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında temas iddiaları ve enerji altyapısına yönelik planlar gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump,Florida’da yaptığı açıklamada İran ile yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD’nin İran’ın enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları 5 gün süreyle ertelediğini ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Açıklamalar, İran basınında farklı bir çerçevede yansıtılırken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
Görüşmeler ve saldırı iddiaları
Trump, İran ile yoğun görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, “Onlar da biz de anlaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran’ın kendileriyle iletişime geçtiğini ve anlaşma talebinde bulunduğunu dile getirdi. İran basını ise ABD’nin geri adım attığını ve bunun İran’ın misilleme uyarısından kaynaklandığını öne sürdü.
Trump ayrıca, İran’ın en büyük elektrik üretim tesisine yönelik saldırının planlandığını ancak bu adımın ertelendiğini açıkladı. Tarafların kısa süre içinde yeniden telefon görüşmesi gerçekleştirmesi beklentisi dile getirildi.
Nükleer program ve anlaşma başlıkları
Trump, İran’ın nükleer silah üretmemesi konusunda anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Olası bir anlaşma durumunda zenginleştirilmiş uranyumun kontrol altına alınacağını belirten Trump, toplam 15 başlıkta uzlaşı sağlandığını söyledi.
ABD Başkanı, İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin değerlendirmelerinde, daha önce düzenlenen saldırılarla kritik altyapının hedef alındığını ve bu adımların süreci etkilediğini ifade etti. Açıklamalarda, nükleer silahların önlenmesinin öncelikli madde olduğu vurgulandı.
Bölgesel gelişmeler ve enerji vurgusu
Trump, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde İsrail ile barış ihtimaline de değindi. İsrail’in süreçten memnun kalacağını belirten Trump, bölgede daha geniş kapsamlı bir uzlaşı hedeflendiğini ifade etti.
Enerji piyasalarına ilişkin olarak ise İran’ın petrol gelirlerine dikkat çeken Trump, olası bir anlaşmanın küresel petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.
