Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 6 ildeki 20 taşınmazı satacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ilde 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 11:09
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 11:10
ÖİB'nin konuya yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Konya'nın Ereğli, Muğla'nın Bodrum, Aydın'ın Didim, Mersin'in Silifke, İstanbul'un Sarıyer ve Çanakkale'nin merkez ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.
Son teklifler Konya ve Muğla'daki taşınmazlar için 28 Nisan'a, Aydın, Mersin, İstanbul ve Çanakkale'dekiler için 29 Nisan'a kadar verilebilecek.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.
