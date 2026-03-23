İsrail'e eş zamanlı füze saldırısı! İran'dan bir ilk
İsrail'e eş zamanlı füze saldırısı! İran'dan bir ilk
İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı. İran misillemesinin ardından İsrail'in orta ve güney kesimine füze parçaları isabet etti. İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 07:02
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 08:44
ABD/İsrail-İran savaşı 24. gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde Lübnan sınırına yakın bölgelerde sirenler çalarken, İsrail ordusu İran'dan ateşlenen yeni bir füze dalgasının tespit edildiğini duyurdu.
İran'ın dakikalar içerisinde düzenlediği ikinci dalga misillemenin ardından yine İsrail'in kuzeyindeki aynı bölgelerde sirenler tekrar devreye girdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın iki salvosuyla eş zamanlı Lübnan'daki Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'yi iki dalga roket saldırısıyla hedef aldığını belirtti.
Haberde, füze ve roketlerin büyük bir kısmının engellendiği, bazılarının ise açık alana düştüğü iddia edildi. İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.
İSRAİL'İN KUZEYİ VE LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ FARKLI OLAYLARDA TOPLAM 7 İSRAİL ASKERİ YARALANDI
Ordudan yapılan açıklamada, askerlerinin 5'inin Lübnan'ın güneyinde 2'sinin ise İsrail'in kuzeyinde yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 askere ek olarak bir askeri birliğin yakınına dron isabet etmesi neticesinde 1 askerin daha yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde meydana gelen bir iş kazası sonucunda ise 2 askerin hafif yaralandığı belirtilirken yaralanan tüm askerlerin hastaneye nakledildiği kaydedildi.
İRAN MİSİLLEMESİNİN ARDINDAN İSRAİL'İN ORTA VE GÜNEY KESİMİNE FÜZE PARÇALARI İSABET ETTİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. Gece yarısı itibarıyla İsrail'in kuzeyine düzenlenen iki salvo misillemenin ardından İran'ın ateşlediği füzeler, birkaç dakika aralıklarla İsrail'in güney ve orta kesimini hedef alırken Tel Aviv ve çevresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı. İran'a ait çok başlıklı bir füze İsrail semalarında görüntülere yansıdı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv çevresindeki Bnei Brak ve Gat Rimon ile Gazze çevresindeki Nir Am'a İran füzesinin parçalarının isabet ettiğini, yine güneydeki bir yerleşimde ise isabet eden füze parçasının yangına neden olduğunu aktardı. Haberde, Rosh Haayin isimli bir bölgede, İran füzesinin parçalarının düşmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldiği kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, ekiplerin isabet olan bölgelere sevk edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapılacağını açıkladı.
İRAN MEDYASI: TAHRAN'IN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE ART ARDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Fars Haber Ajansına göre, patlamalar kentin 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi. İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı. Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
- KEREC VE URUMİYE DE HEDEF ALINDI
Öte yandan, Kerec kenti savaş uçakları tarafından hedef alınırken, Urumiye'de sivil bir binanın vurulduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ, İRAN VE HİZBULLAH'A SALDIRILARININ BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İran ve Hizbullah'a yönelik İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi. İran ve Hizbullah'a düzenlenen saldırıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti. Defrin, Tahran yönetiminin istikrarsız hale geldiğini iddia ederek dün Arad ve Dimona'ya gerçekleştirilen saldırılar kapsamında tehdidin yeni olmadığını, daha önce de kendilerine füzeler atıldığını aktardı.
İSRAİL, BEN GURİON HAVALİMANI'NDAN YAPILAN UÇUŞLARA KISITLAMA GETİRDİ
İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yaptığı açıklamada, güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Regev, bugün yerel saatle 17.00'den itibaren saatte iki uçak yerine bir uçağın iniş ve kalkışına izin verileceğini belirterek, her bir uçuş için 120 olan yolcu sayısının da 50'ye düşürüldüğünü kaydetti. Güvenlik kurumlarının tavsiyelerine göre yönergelerin her an değişme ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Regev, Ben Gurion Havalimanı'nın sınırlı olarak açılmasının ardından İsrailli hava yolu şirketlerinin uçuşlarıyla 140 bin vatandaşın ülkeye geri döndüğünü iddia etti.
İsrail'e eş zamanlı füze saldırısı! İran'dan bir ilk
İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı. İran misillemesinin ardından İsrail'in orta ve güney kesimine füze parçaları isabet etti. İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.
ABD/İsrail-İran savaşı 24. gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde Lübnan sınırına yakın bölgelerde sirenler çalarken, İsrail ordusu İran'dan ateşlenen yeni bir füze dalgasının tespit edildiğini duyurdu.
İran'ın dakikalar içerisinde düzenlediği ikinci dalga misillemenin ardından yine İsrail'in kuzeyindeki aynı bölgelerde sirenler tekrar devreye girdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın iki salvosuyla eş zamanlı Lübnan'daki Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'yi iki dalga roket saldırısıyla hedef aldığını belirtti.
Haberde, füze ve roketlerin büyük bir kısmının engellendiği, bazılarının ise açık alana düştüğü iddia edildi. İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.
İSRAİL'İN KUZEYİ VE LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ FARKLI OLAYLARDA TOPLAM 7 İSRAİL ASKERİ YARALANDI
Ordudan yapılan açıklamada, askerlerinin 5'inin Lübnan'ın güneyinde 2'sinin ise İsrail'in kuzeyinde yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 askere ek olarak bir askeri birliğin yakınına dron isabet etmesi neticesinde 1 askerin daha yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde meydana gelen bir iş kazası sonucunda ise 2 askerin hafif yaralandığı belirtilirken yaralanan tüm askerlerin hastaneye nakledildiği kaydedildi.
İRAN MİSİLLEMESİNİN ARDINDAN İSRAİL'İN ORTA VE GÜNEY KESİMİNE FÜZE PARÇALARI İSABET ETTİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. Gece yarısı itibarıyla İsrail'in kuzeyine düzenlenen iki salvo misillemenin ardından İran'ın ateşlediği füzeler, birkaç dakika aralıklarla İsrail'in güney ve orta kesimini hedef alırken Tel Aviv ve çevresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı. İran'a ait çok başlıklı bir füze İsrail semalarında görüntülere yansıdı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv çevresindeki Bnei Brak ve Gat Rimon ile Gazze çevresindeki Nir Am'a İran füzesinin parçalarının isabet ettiğini, yine güneydeki bir yerleşimde ise isabet eden füze parçasının yangına neden olduğunu aktardı. Haberde, Rosh Haayin isimli bir bölgede, İran füzesinin parçalarının düşmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldiği kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, ekiplerin isabet olan bölgelere sevk edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapılacağını açıkladı.
İRAN MEDYASI: TAHRAN'IN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE ART ARDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Fars Haber Ajansına göre, patlamalar kentin 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi. İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı. Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
- KEREC VE URUMİYE DE HEDEF ALINDI
Öte yandan, Kerec kenti savaş uçakları tarafından hedef alınırken, Urumiye'de sivil bir binanın vurulduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ, İRAN VE HİZBULLAH'A SALDIRILARININ BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İran ve Hizbullah'a yönelik İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi. İran ve Hizbullah'a düzenlenen saldırıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti. Defrin, Tahran yönetiminin istikrarsız hale geldiğini iddia ederek dün Arad ve Dimona'ya gerçekleştirilen saldırılar kapsamında tehdidin yeni olmadığını, daha önce de kendilerine füzeler atıldığını aktardı.
İSRAİL, BEN GURİON HAVALİMANI'NDAN YAPILAN UÇUŞLARA KISITLAMA GETİRDİ
İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yaptığı açıklamada, güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Regev, bugün yerel saatle 17.00'den itibaren saatte iki uçak yerine bir uçağın iniş ve kalkışına izin verileceğini belirterek, her bir uçuş için 120 olan yolcu sayısının da 50'ye düşürüldüğünü kaydetti. Güvenlik kurumlarının tavsiyelerine göre yönergelerin her an değişme ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Regev, Ben Gurion Havalimanı'nın sınırlı olarak açılmasının ardından İsrailli hava yolu şirketlerinin uçuşlarıyla 140 bin vatandaşın ülkeye geri döndüğünü iddia etti.
