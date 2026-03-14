Ankara'da araç yayalara çarptı: Sincan'daki kazada 1'i ağır 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir araç yayalara çarptı. Ayaş Caddesi üzerinde yaşanan kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken, araç refüje çıkarak durabildi.

Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 15:00
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 14:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara’da araç yayalara çarptı: Sincan’daki kazada 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi’nde bulunan Ayaş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi yönünden Sincan istikametine doğru seyir halinde olan 06 DEE 983 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

ARAÇ REFÜJE ÇIKARAK DURDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kontrolünü kaybederek refüje çıktı ve burada durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı yaya ile araçta bulunan diğer yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

