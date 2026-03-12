Ankara’da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 17.49’da gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4,1, derinliği ise 7,74 kilometre olarak kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 18:14
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara’da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 17.49’da gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken derinliği 7,74 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı kent genelinde hissedildi.
AFAD deprem verilerini açıkladı
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem Ankara’da saat 17.49’da meydana geldi. Kurumun ölçümlerine göre depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi. Depremin yerin 7,74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Sarsıntı kent genelinde hissedildi
Akşam saatlerinde meydana gelen deprem Ankara’nın farklı ilçelerinde hissedildi. Depreme ilişkin resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar takip edilirken gelişmelere ilişkin yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.
Ankara’da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
