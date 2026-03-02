''Amerikan üssü'' propagandasına geçit yok: Bölgesel çatışmada Türkiye tarafsız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu' iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 12:49
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 12:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DMM'nin NSosyal hesabından söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"BÖLGESEL ÇATIŞMADA TÜRKİYE TARAFSIZ"
"Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.
"AMERİKAN ÜSSÜ" PROPAGANDASINA GEÇİT YOK
Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar