Aliyev’den Kahramanmaraş saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı
Aliyev’den Kahramanmaraş saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’ta bir okula düzenlenen silahlı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi. Çoğu çocuğun hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin mesajda, Azerbaycan’ın Türkiye’nin acısını paylaştığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 20:09
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 20:13
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında saldırıyı sert sözlerle kınadı. Olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Aliyev, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Mesajda, saldırının özellikle çocukları hedef almasının büyük bir trajedi olduğu vurgulandı. Aliyev, Azerbaycan halkı adına yaralılara acil şifa dileklerini de ifade etti.
“Bu korkunç olaydan dolayı son derece öfkeliyiz”
Aliyev mesajında, Kahramanmaraş’ta bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının kendilerini derin bir şok ve üzüntüye boğduğunu belirtti. Çocuklara karşı gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Aliyev, olayın sert şekilde kınandığını kaydetti.
Azerbaycan lideri, Türkiye ile dayanışma mesajı vererek bu zor süreçte Türk halkının yanında olduklarını vurguladı.
Türkiye’ye dayanışma vurgusu
Gönderilen mesajda, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisine dikkat çekildi. Aliyev, saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet dilerken, yakınlarına sabır temennisinde bulundu.
Aliyev’den Kahramanmaraş saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’ta bir okula düzenlenen silahlı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi. Çoğu çocuğun hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin mesajda, Azerbaycan’ın Türkiye’nin acısını paylaştığı belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında saldırıyı sert sözlerle kınadı. Olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Aliyev, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Mesajda, saldırının özellikle çocukları hedef almasının büyük bir trajedi olduğu vurgulandı. Aliyev, Azerbaycan halkı adına yaralılara acil şifa dileklerini de ifade etti.
“Bu korkunç olaydan dolayı son derece öfkeliyiz”
Aliyev mesajında, Kahramanmaraş’ta bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının kendilerini derin bir şok ve üzüntüye boğduğunu belirtti. Çocuklara karşı gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Aliyev, olayın sert şekilde kınandığını kaydetti.
Azerbaycan lideri, Türkiye ile dayanışma mesajı vererek bu zor süreçte Türk halkının yanında olduklarını vurguladı.
Türkiye’ye dayanışma vurgusu
Gönderilen mesajda, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisine dikkat çekildi. Aliyev, saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet dilerken, yakınlarına sabır temennisinde bulundu.
