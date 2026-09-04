Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması derinleşiyor! 5 şirkete el konuldu, sahibine gözaltı kararı çıkarıldı
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması derinleşiyor! 5 şirkete el konuldu, sahibine gözaltı kararı çıkarıldı
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma 5 şirkete el koyma kararı verildi. Şirketlerin sahibi olduğu belirlenen şüpheli İrfan Yılmaz hakkında 'suç örgütüne üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 09:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli işlemler tespit edilen 5 şirkete el konulması kararlaştırıldı.
Başsavcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı olan "Yılmaz Kimya", "Yılkim Kimya", "Erimer Kimya", "Mie Girişimcilik ve Makine" ile "Astra Polimer" isimli şirketler mercek altına alındı.
Yapılan teknik incelemeler sonucunda, söz konusu şirketler üzerinden suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik şüpheli işlemler gerçekleştirildiği saptandı.
5 ŞİRKET HAKKINDA EL KOYMA KARARI
Dosyadaki bulgular üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adı geçen 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi.
Soruşturma kapsamında ayrıca, şirketlerin sahibi olduğu belirlenen şüpheli İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet birimlerinin koordinasyonunda devam eden soruşturmanın, örgütün finansal yapısına yönelik yeni deliller ışığında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması derinleşiyor! 5 şirkete el konuldu, sahibine gözaltı kararı çıkarıldı
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma 5 şirkete el koyma kararı verildi. Şirketlerin sahibi olduğu belirlenen şüpheli İrfan Yılmaz hakkında 'suç örgütüne üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli işlemler tespit edilen 5 şirkete el konulması kararlaştırıldı.
Başsavcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı olan "Yılmaz Kimya", "Yılkim Kimya", "Erimer Kimya", "Mie Girişimcilik ve Makine" ile "Astra Polimer" isimli şirketler mercek altına alındı.
Yapılan teknik incelemeler sonucunda, söz konusu şirketler üzerinden suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik şüpheli işlemler gerçekleştirildiği saptandı.
5 ŞİRKET HAKKINDA EL KOYMA KARARI
Dosyadaki bulgular üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adı geçen 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi.
ŞİRKETLERİN SAHİBİ İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında ayrıca, şirketlerin sahibi olduğu belirlenen şüpheli İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet birimlerinin koordinasyonunda devam eden soruşturmanın, örgütün finansal yapısına yönelik yeni deliller ışığında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
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