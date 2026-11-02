Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. Zorlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 23:47
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 23:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kanser tedavisi gören Ahmet Nazif Zorlu, yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki Zorlu'nun tedavisi bir süredir hastanede devam ediyordu.
2 Kasım 2026 tarihinde, Zorlu Holding'den yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.
CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinin 4 Kasım Çarşamba günü Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.
Açıklamada, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edildi.
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Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. Zorlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Kanser tedavisi gören Ahmet Nazif Zorlu, yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki Zorlu'nun tedavisi bir süredir hastanede devam ediyordu.
2 Kasım 2026 tarihinde, Zorlu Holding'den yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.
CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinin 4 Kasım Çarşamba günü Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.
Açıklamada, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edildi.
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