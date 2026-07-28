Ahbap soruşturması: Hayko Cepkin'in ifadesi ortaya çıktı!
Ahbap soruşturması: Hayko Cepkin'in ifadesi ortaya çıktı!
Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılığa ifade veren Hayko Cepkin, dernekle hiçbir maddi bağı olmadığını dile getirdi. Cepkin, Haluk Levent’i uzun yıllardır tanıdığını ancak “maddi meselelerde kendisine güvenmediğini” ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 18:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında ifade veren müzisyen Hayko Cepkin’in savcılıktaki beyanları belli oldu.
Cepkin, derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını, bağış çağrısı yapmadığını ve dernek yöneticileriyle herhangi bir iletişiminin olmadığını belirtti.
“HERHANGİ BİR PARA TRAFİĞİM OLMADI”
Haluk Levent’i uzun süredir tanıdığını kaydeden Cepkin, geçmişte birlikte bir klipte düet yaptıklarını fakat aralarında hiçbir para trafiğinin gerçekleşmediğini söyledi.
Cepkin ifadesinde şu ifadelere yer verdi: “Haluk Levent’i uzun zamandır tanırım ancak kendisi ile herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. Ahbap Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur.”
“HALUK LEVENT’E MADDİ KONULARDA GÜVENMEM”
Cepkin, deprem öncesi ya da sonrası Ahbap Derneği’ne bağış yapmadığını ve üçüncü şahısları bağış yapmaya teşvik etmediğini bildirdi.
Haluk Levent’e yönelik değerlendirmesinde ise şu sözleri kullandı:
“Nitekim Haluk Levent’i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter’da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği’ne Haluk Levent’ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent’in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım.”
“AHBAP’A MADDİ DESTEKTE BULUNMADIM”
Cepkin, deprem sürecinde yardım ve bağış toplayan isimler arasında yer almadığını vurgulayarak, Ahbap Derneği ile yalnızca tek bir etkinlik için temas kurduğunu anlattı.
Fethiye’deki uçuş okulunda 23 Nisan vesilesiyle çocuklara yönelik tertip edilen etkinlik için Ahbap'tan destek talep ettiklerini belirten Cepkin, bunun haricinde dernekle bir bağı olmadığını söyledi.
Cepkin, “Ahbap Derneği’ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi, bulunulması için de çağrı yapmadım” dedi.
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Ahbap soruşturması: Hayko Cepkin'in ifadesi ortaya çıktı!
Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılığa ifade veren Hayko Cepkin, dernekle hiçbir maddi bağı olmadığını dile getirdi. Cepkin, Haluk Levent’i uzun yıllardır tanıdığını ancak “maddi meselelerde kendisine güvenmediğini” ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında ifade veren müzisyen Hayko Cepkin’in savcılıktaki beyanları belli oldu.
Cepkin, derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını, bağış çağrısı yapmadığını ve dernek yöneticileriyle herhangi bir iletişiminin olmadığını belirtti.
“HERHANGİ BİR PARA TRAFİĞİM OLMADI”
Haluk Levent’i uzun süredir tanıdığını kaydeden Cepkin, geçmişte birlikte bir klipte düet yaptıklarını fakat aralarında hiçbir para trafiğinin gerçekleşmediğini söyledi.
Cepkin ifadesinde şu ifadelere yer verdi: “Haluk Levent’i uzun zamandır tanırım ancak kendisi ile herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. Ahbap Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur.”
“HALUK LEVENT’E MADDİ KONULARDA GÜVENMEM”
Cepkin, deprem öncesi ya da sonrası Ahbap Derneği’ne bağış yapmadığını ve üçüncü şahısları bağış yapmaya teşvik etmediğini bildirdi.
Haluk Levent’e yönelik değerlendirmesinde ise şu sözleri kullandı:
“Nitekim Haluk Levent’i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter’da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği’ne Haluk Levent’ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent’in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım.”
“AHBAP’A MADDİ DESTEKTE BULUNMADIM”
Cepkin, deprem sürecinde yardım ve bağış toplayan isimler arasında yer almadığını vurgulayarak, Ahbap Derneği ile yalnızca tek bir etkinlik için temas kurduğunu anlattı.
Fethiye’deki uçuş okulunda 23 Nisan vesilesiyle çocuklara yönelik tertip edilen etkinlik için Ahbap'tan destek talep ettiklerini belirten Cepkin, bunun haricinde dernekle bir bağı olmadığını söyledi.
Cepkin, “Ahbap Derneği’ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi, bulunulması için de çağrı yapmadım” dedi.
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