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Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

'Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ahbap Derneği'ne kayyum ataması gerçekleştirildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyım olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 21:03
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 21:06
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

Milyar dolarlık soruşturmada kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma neticesinde, derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent başta olmak üzere çok sayıda kişi tutuklandı.

DERNEĞE KAYYUM ATANDI

Dosya kapsamına neredeyse her gün yeni bir ünlü ismin ifadesi eklenirken, süreçle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde, Ahbap Derneği'ne kayyum atandı.

FESİH SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği; Ahbap Derneği'ne ait olan taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakitlerin ve diğer tüm mal varlığı değerlerinin yönetilmesi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyum olarak atanmasına hükmetti.

Alınan kararda; derneğin kurucusu Haluk Levent ile beraber bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu olduğu, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararları verildiği, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

İFADE VERMEYE ÇAĞRILAN ÜNLÜLER

Soruşturma kapsamında dernek için destek çağrısında bulunan veya bağış yapan, aralarında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de bulunduğu çok sayıda tanınmış isim savcılığa ifadeye çağrıldı.

Adliyeye gelerek açıklamalarda bulunan isimlerden Mahsun Kırmızıgül, yaşanan tablo karşısında vicdanların yaralandığını dile getirdi.

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