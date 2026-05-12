Adliyede hareketli saatler! Özkan Yalım ek ifade verdi
Adliyede hareketli saatler! Özkan Yalım ek ifade verdi
Özkan Yalım ek ifade için Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede yeni beyanların alındığı öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 19:30
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 19:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tutuklu ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, etkin pişmanlık kapsamında yeni bir ek ifade verme talebinde bulunduğu öğrenildi. Ek ifadesinin alınması için İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Yalım’ın savcılıktaki görüşmesinin yaklaşık 5 saat sürdüğü belirtildi. Soruşturma dosyasına yeni beyanların eklenebileceği değerlendirmesi dikkat çekti.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım’ın daha önce verdiği etkin pişmanlık ifadesinde çeşitli iddialarda bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Yalım, CHP’nin 2023 kurultay sürecine ilişkin bazı para transferleri gerçekleştirildiğini öne sürmüş, bu kapsamda toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini iddia etmişti.
Kurultay sürecine ilişkin iddialar
Yalım ifadesinde, söz konusu paranın 200 bin lirasını Manisa’daki bir adrese bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli’de Demirkan isimli bir kişiye teslim ettiğini öne sürdü. Kurultay sürecinde delegelerle görüşmeler yapıldığını ve destek çalışmaları yürütüldüğünü de iddiaları arasına ekledi.
Özkan Yalım ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ait VIP aracın dönüşüm maliyetinin Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını iddia etti. Yalım, 2022 yılında Özel ve ailesine çeşitli hediyeler gönderildiğini de öne sürdü.
Belediyeye ilişkin beyanlar dosyaya girdi
Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede belediyeye ilişkin bazı uygulamalardan da söz eden Yalım, 24 Uşaksporlu futbolcudan 10’unun belirli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterildiğini söyledi. Bu kişilere belediye üzerinden maaş ödendiğini ifade eden Yalım, belediyeye ait 4 aracın da eşinin ve oğlunun kullanımına tahsis edildiğini anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Uşak Belediyesi’nin bazı şirketlere verdiği ihalelerde mükerrer faturalandırma yapıldığı iddia edilmişti. Başsavcılık ayrıca, ihale süreçlerinde belediye başkanının aile fertlerine şirket ortaklığı verilmesi yönünde baskı kurularak menfaat sağlandığı yönündeki iddiaları da soruşturma dosyasına dahil etmişti.
Soruşturma süreci devam ediyor
Özkan Yalım, yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart 2026 tarihinde tutuklanmıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Adliyede hareketli saatler! Özkan Yalım ek ifade verdi
Özkan Yalım ek ifade için Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede yeni beyanların alındığı öğrenildi.
Tutuklu ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, etkin pişmanlık kapsamında yeni bir ek ifade verme talebinde bulunduğu öğrenildi. Ek ifadesinin alınması için İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Yalım’ın savcılıktaki görüşmesinin yaklaşık 5 saat sürdüğü belirtildi. Soruşturma dosyasına yeni beyanların eklenebileceği değerlendirmesi dikkat çekti.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım’ın daha önce verdiği etkin pişmanlık ifadesinde çeşitli iddialarda bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Yalım, CHP’nin 2023 kurultay sürecine ilişkin bazı para transferleri gerçekleştirildiğini öne sürmüş, bu kapsamda toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini iddia etmişti.
Kurultay sürecine ilişkin iddialar
Yalım ifadesinde, söz konusu paranın 200 bin lirasını Manisa’daki bir adrese bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli’de Demirkan isimli bir kişiye teslim ettiğini öne sürdü. Kurultay sürecinde delegelerle görüşmeler yapıldığını ve destek çalışmaları yürütüldüğünü de iddiaları arasına ekledi.
Özkan Yalım ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ait VIP aracın dönüşüm maliyetinin Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını iddia etti. Yalım, 2022 yılında Özel ve ailesine çeşitli hediyeler gönderildiğini de öne sürdü.
Belediyeye ilişkin beyanlar dosyaya girdi
Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede belediyeye ilişkin bazı uygulamalardan da söz eden Yalım, 24 Uşaksporlu futbolcudan 10’unun belirli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterildiğini söyledi. Bu kişilere belediye üzerinden maaş ödendiğini ifade eden Yalım, belediyeye ait 4 aracın da eşinin ve oğlunun kullanımına tahsis edildiğini anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Uşak Belediyesi’nin bazı şirketlere verdiği ihalelerde mükerrer faturalandırma yapıldığı iddia edilmişti. Başsavcılık ayrıca, ihale süreçlerinde belediye başkanının aile fertlerine şirket ortaklığı verilmesi yönünde baskı kurularak menfaat sağlandığı yönündeki iddiaları da soruşturma dosyasına dahil etmişti.
Soruşturma süreci devam ediyor
Özkan Yalım, yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart 2026 tarihinde tutuklanmıştı.
Çok Okunanlar