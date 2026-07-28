Adaletten kaçamadılar! Kırmızı bültenle arananlar Türkiye'de
Adaletten kaçamadılar! Kırmızı bültenle arananlar Türkiye'de
İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 65 firarinin 8 ülkede düzenlenen operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirlerinin de bulunduğu operasyon, Interpol ve ilgili kurumların koordinasyonuyla gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:57
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 11:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
Operasyon kapsamında 51 firari Gürcistan'da, 7'si Almanya'da, 2'si Belçika'da, diğerleri ise Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandı.
Firarilerin yakalanması ve Türkiye'ye iadelerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıkları görev aldı.
Açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sayesinde yakalanan şahısların Türkiye'ye getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan kişilerin de aralarında bulunduğu firarilerin yakalanarak adalete teslim edilmeye devam edileceğini vurguladı.
Bakanlık açıklamasında ayrıca operasyonda görev alan emniyet birimleri ile Adalet Bakanlığı personeline teşekkür edilerek, çalışmalarda emeği geçen ekipler tebrik edildi.
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Adaletten kaçamadılar! Kırmızı bültenle arananlar Türkiye'de
İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 65 firarinin 8 ülkede düzenlenen operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirlerinin de bulunduğu operasyon, Interpol ve ilgili kurumların koordinasyonuyla gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
Operasyon kapsamında 51 firari Gürcistan'da, 7'si Almanya'da, 2'si Belçika'da, diğerleri ise Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandı.
Firarilerin yakalanması ve Türkiye'ye iadelerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıkları görev aldı.
Açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sayesinde yakalanan şahısların Türkiye'ye getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan kişilerin de aralarında bulunduğu firarilerin yakalanarak adalete teslim edilmeye devam edileceğini vurguladı.
Bakanlık açıklamasında ayrıca operasyonda görev alan emniyet birimleri ile Adalet Bakanlığı personeline teşekkür edilerek, çalışmalarda emeği geçen ekipler tebrik edildi.
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