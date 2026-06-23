SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

72 yaşındaki emekli öğretmen yangın kurbanı

Erzincan'da evinde yangın çıkan 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 08:22
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 08:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
72 yaşındaki emekli öğretmen yangın kurbanı

Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Turan D'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, Sabri Turan D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver