47 bin siteye erişim engeli

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda çevrim içi yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen operasyonlar neticesinde, bu yıl toplam 47 bin 493 internet sitesinin erişimi kapatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 19:19
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 19:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre; internet ve sosyal medya mecralarındaki çevrim içi yasa dışı bahis çalışmaları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının siber suçlarla mücadele birimleri tarafından 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirilen "siber devriye" faaliyetleriyle izleniyor.
Siber ekipler, gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak yasa dışı bahis sitelerini, bu platformların reklamını yürüten hesapları ve ödeme yöntemleriyle ilişkili dijital izleri titizlikle inceliyor.
Suç unsuru bulunduğu belirlenen site ve hesaplar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılıyor.
680 operasyonda 3 bin 231 şüpheli tutuklandı
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca çevrim içi yasa dışı bahis suçlarıyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana 680 operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonlarda 5 bin 629 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3 bin 231'i tutuklanırken, 1515'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönem içerisinde erişime engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı ise 47 bin 493'e ulaştı.
Yürütülen soruşturmalar dahilinde, yasa dışı bahis oynatan veya buna aracılık edenlerin yanı sıra; sitelerin altyapısını kuran, tanıtımını yapan, para transferine yardımcı olan ve suç gelirlerini yönettiği tespit edilen kişiler de takibe alınıyor.
Yasa dışı bahis sitelerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kullandığı banka hesapları, elektronik para sistemleri ve kripto varlık hesapları, siber ekiplerin teknik takipleri ve mali incelemeleriyle detaylıca araştırılıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
47 bin siteye erişim engeli
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda çevrim içi yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen operasyonlar neticesinde, bu yıl toplam 47 bin 493 internet sitesinin erişimi kapatıldı.
AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre; internet ve sosyal medya mecralarındaki çevrim içi yasa dışı bahis çalışmaları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının siber suçlarla mücadele birimleri tarafından 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirilen "siber devriye" faaliyetleriyle izleniyor.
Siber ekipler, gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak yasa dışı bahis sitelerini, bu platformların reklamını yürüten hesapları ve ödeme yöntemleriyle ilişkili dijital izleri titizlikle inceliyor.
Suç unsuru bulunduğu belirlenen site ve hesaplar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılıyor.
680 operasyonda 3 bin 231 şüpheli tutuklandı
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca çevrim içi yasa dışı bahis suçlarıyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana 680 operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonlarda 5 bin 629 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3 bin 231'i tutuklanırken, 1515'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönem içerisinde erişime engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı ise 47 bin 493'e ulaştı.
Yürütülen soruşturmalar dahilinde, yasa dışı bahis oynatan veya buna aracılık edenlerin yanı sıra; sitelerin altyapısını kuran, tanıtımını yapan, para transferine yardımcı olan ve suç gelirlerini yönettiği tespit edilen kişiler de takibe alınıyor.
Yasa dışı bahis sitelerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kullandığı banka hesapları, elektronik para sistemleri ve kripto varlık hesapları, siber ekiplerin teknik takipleri ve mali incelemeleriyle detaylıca araştırılıyor.
Çok Okunanlar