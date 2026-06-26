2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katıldığı 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlara çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise tercih ve yerleştirme süreci başlayacak. MEB'in resmi takviminde yapılacak duyurular, tercih döneminin ayrıntılarını da netleştirecek.
Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 22:09
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 22:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MEB tarafından yayımlanan sınav uygulama takvimi doğrultusunda sınav evraklarının değerlendirme işlemleri devam ediyor. Cevap kâğıtları optik okuyucular aracılığıyla incelenirken, puanlama sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar elektronik ortamda erişime açılacak.
Resmi sonuçlar açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle meb.gov.tr üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek ve dijital ortamda yayımlanan sonuçlar esas alınacak.
Lise tercih süreci sonuçların ardından başlayacak
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi yerleştirme kapsamında öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme tercihleri alınacak. Tercih işlemleri e-okul.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin elektronik ortamda oluşturduğu tercih listelerinin, öğrenim gördükleri ortaokul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekecek. Onay işlemi tamamlanmayan tercih başvuruları geçerli sayılmayacak.
Yerleştirme ve nakil takvimi MEB tarafından duyurulacak
Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından boş kontenjanlar için nakil başvuru süreci başlayacak. Birinci ve ikinci nakil dönemlerine ilişkin başvuru ve sonuç tarihleri, MEB'in yayımlayacağı resmi yerleştirme takvimi kapsamında ilan edilecek.
Öğrenci ve velilerin sonuç, tercih ve nakil süreçlerine ilişkin güncel tarihleri yalnızca MEB'in resmi internet siteleri ve e-Okul sistemi üzerinden takip etmesi önem taşıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katıldığı 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlara çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise tercih ve yerleştirme süreci başlayacak. MEB'in resmi takviminde yapılacak duyurular, tercih döneminin ayrıntılarını da netleştirecek.
MEB tarafından yayımlanan sınav uygulama takvimi doğrultusunda sınav evraklarının değerlendirme işlemleri devam ediyor. Cevap kâğıtları optik okuyucular aracılığıyla incelenirken, puanlama sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar elektronik ortamda erişime açılacak.
Resmi sonuçlar açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle meb.gov.tr üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek ve dijital ortamda yayımlanan sonuçlar esas alınacak.
Lise tercih süreci sonuçların ardından başlayacak
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi yerleştirme kapsamında öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme tercihleri alınacak. Tercih işlemleri e-okul.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin elektronik ortamda oluşturduğu tercih listelerinin, öğrenim gördükleri ortaokul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekecek. Onay işlemi tamamlanmayan tercih başvuruları geçerli sayılmayacak.
Yerleştirme ve nakil takvimi MEB tarafından duyurulacak
Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından boş kontenjanlar için nakil başvuru süreci başlayacak. Birinci ve ikinci nakil dönemlerine ilişkin başvuru ve sonuç tarihleri, MEB'in yayımlayacağı resmi yerleştirme takvimi kapsamında ilan edilecek.
Öğrenci ve velilerin sonuç, tercih ve nakil süreçlerine ilişkin güncel tarihleri yalnızca MEB'in resmi internet siteleri ve e-Okul sistemi üzerinden takip etmesi önem taşıyor.
Çok Okunanlar