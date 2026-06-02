183 ülke sıfır atık forumu için İstanbul'a geliyor
İstanbul, 1-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sıfır Atık Haftası kapsamında uluslararası çevre ve sürdürülebilirlik etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenecek programların merkezinde, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali yer alıyor. Organizasyonların, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası iş birliklerine yeni temaslar kazandırması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 18:27
5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na dünyanın 193 ülkesinden 183'ünün katılması planlanıyor. Organizasyonda 100'den fazla bakan, 200'den fazla belediye başkanı ve çeşitli ülkelerden üst düzey kamu temsilcileri yer alacak.
Forumun paydaşları arasında Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu gibi kurumlar bulunuyor. Etkinlikte sıfır atık uygulamaları, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikaları başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek.
Sıfır Atık Hareketi küresel ölçekte genişledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 30 Mart'ın Dünya Sıfır Atık Günü ilan edilmesinin ardından uluslararası görünürlüğünü artırdı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çevre diplomasisi alanında öncü ülkeler arasında yer aldığını belirterek, İstanbul'un hafta boyunca küresel hareketin merkezi olacağını ifade etti.
Festivalde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik öne çıkacak
Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali'nin yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. Festival kapsamında geri dönüşüm atölyeleri, sürdürülebilir ulaşım uygulamaları, yenilenebilir enerji teknolojileri, sergiler ve deneyim alanları ziyaretçilere sunulacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından festivalde "Enerjide Verimlilik ve Gelecekte Dönüşüm" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Elektronik atıklardan kritik maden geri kazanımına, biyogaz üretiminden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar farklı alanlarda uygulamalı çalışmalar sergilenecek.
Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali hedefleniyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak ve sertifikalarla doğrulanacak.
Bu uygulamayla organizasyonun dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olarak kayıtlara geçmesi hedefleniyor.
Ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek
Festival programında Sefo, Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Ceza, Buray, Poizi ve Emre Aydın'ın sahne alacağı ücretsiz konserler yer alıyor.
Konserlerin yanı sıra dönüşüm temalı sergiler, yarışmalar, müze alanları, çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmaları da ziyaretçilere açık olacak. Festival boyunca 100'den fazla sanatçının geri dönüşüm ve ileri dönüşüm temalı eserleri sergilenecek.
Açılış ve kapanışta üst düzey katılım bekleniyor
Sıfır Atık Forumu'nun açılışında Emine Erdoğan'ın konuşma yapması planlanıyor. Forum kapsamında Türkiye'den 11 bakanın uluslararası temaslarda bulunacağı bildirildi.
