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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmelerine ''Togg'' ve ''ASELSAN'' imzası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na Togg ile geldi, görüşmelerin yapıldığı salonda kalp ve akciğer fonksiyonlarını devralarak hastaya ikinci nefes olan LIFELINE HLM cihazının motoru ile Türkiye'nin ilk Ay aracının maketi de yer aldı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 15:00
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 15:01
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmelerine ''Togg'' ve ''ASELSAN'' imzası

Bakan Kacır, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na, makam aracı olarak kullandığı Togg T10F ile geldi.

Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu ile Muhammet Kasım Gönüllü de Togg araçlarıyla Bakan Kacır'a eşlik etti.

Görüşmelerin yapıldığı bütçe salonunda, ASELSAN'ın geliştirdiği açık kalp cerrahisinin en kritik alanlarında, kalp ve akciğer fonksiyonlarını devralarak hastaya ikinci nefes olan LIFELINE HLM cihazının motoru ile Türkiye'nin ilk Ay aracının maketi sergilendi.

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