Piyasalarda haftanın kazananı ne oldu?

Altın fiyatları bu hafta yüzde 3,84 yükselirken BIST 100 endeksi yüzde 1,55 geriledi. Döviz ve fon piyasalarında ise sınırlı artış kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 20:54
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 20:56
Kaynak:
Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftayı düşüşle tamamlarken, altın fiyatları yükseliş gösterdi. BIST 100 endeksi, en düşük 13.552,80 puanı ve en yüksek 14.190,09 puanı gördüğü haftayı, önceki kapanışa göre yüzde 1,55 değer kaybederek 13.717,81 puandan kapattı. Küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisiyle yatırımcı tercihlerinde değişim gözlendi.
Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 3,82 artarak 49 bin 723 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 11 bin 911 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 3,84 artışla 12 bin 368 liraya yükseldi. Altın fiyatlarındaki hareket, haftanın en yüksek getirisi olarak kayıtlara geçti.
Döviz kurları haftayı artışla tamamladı
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,43 değer kazanarak 43,9590 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,53 artışla 51,8800 lira oldu. Döviz kurlarındaki artış sınırlı seviyede gerçekleşti.
Fon piyasasında pozitif seyir
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,65, emeklilik fonları ise yüzde 0,75 değer kazandı.
Kategorilerine göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıran grup yüzde 2,21 ile “Fon Sepeti” fonları oldu. Fon piyasasındaki performans, yatırımcıların dağılım tercihlerinde çeşitliliğin sürdüğünü gösterdi.
