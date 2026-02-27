Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 09:54
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 09:55
Bursa ve Trabzon'daki bazı taşınmazların, yürütülecek projeler kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi kapsamında gerçekleştirilen güzergah revizyonu nedeniyle Bursa'nın Karacabey ilçesindeki yeni güzergahta kalan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı İl Yolu Projesi kapsamında Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki belirli kesimde yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat için de Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırma yapılacak.
O ilçedeki taşınmazlar için kamulaştırma kararı
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi kapsamında gerçekleştirilen güzergah revizyonu nedeniyle Bursa'nın Karacabey ilçesindeki yeni güzergahta kalan taşınmazlar ile Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı İl Yolu Projesi kapsamında Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki belirli kesimde yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat için acele kamulaştırma kararı alındı.
