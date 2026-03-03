Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 22:45
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 22:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Motorine yapılacak zam iptal edildi
28 Şubat tarihinden bu yana Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorine yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam askıya alındı.
Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle motorine 6,69 TL'lik bir artış öngörülmüştü.
MOTORİN ZAMMI ASKIDA KALDI
Motorine bu gece uygulanması beklenen 6,69 TL'lik zam şimdilik geçerli olmayacak. Sektör temsilcileri, artışın yalnızca gaz yağı ürünlerine yansıtılacağını belirtti. Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bildirildi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 58.34 TL
Motorin: 60.39 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 58.18 TL
Motorin: 60.23 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 59.28 TL
Motorin: 61.49 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 59.56 TL
Motorin: 61.76 TL
Çok Okunanlar