Motorine yapılacak zam iptal edildi

28 Şubat tarihinden bu yana Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorine yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam askıya alındı.

Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 22:45
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 22:46
Kaynak: Haber Merkezi
Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle motorine 6,69 TL'lik bir artış öngörülmüştü.

MOTORİN ZAMMI ASKIDA KALDI

Motorine bu gece uygulanması beklenen 6,69 TL'lik zam şimdilik geçerli olmayacak. Sektör temsilcileri, artışın yalnızca gaz yağı ürünlerine yansıtılacağını belirtti. Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bildirildi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 58.34 TL
Motorin: 60.39 TL


ANADOLU YAKASI
Benzin: 58.18 TL
Motorin: 60.23 TL


ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 59.28 TL
Motorin: 61.49 TL


İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 59.56 TL
Motorin: 61.76 TL

