Küresel risk iştahı arttı Bitcoin 74 bin doları aştı
Bitcoin fiyatı 74 bin dolar seviyesini aştı. ABD-İran diplomasi beklentileriyle artan risk iştahı kripto piyasasında hareketliliği hızlandırdı.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 18:59
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 19:03
Küresel piyasalarda artan risk iştahı kripto para piyasasında yükselişi beraberinde getirdi. ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler yatırımcı davranışlarını etkilerken, Bitcoin 74 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Fiyat hareketi, mart ortasından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak öne çıktı ve piyasadaki yön arayışına yeni bir referans oluşturdu.
Kripto piyasasında hacim artışı
CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak 74 bin 600 dolar seviyesine yaklaştı. Haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 9 artışla 74 bin 400 dolar civarında işlem gördü. Aynı dönemde kripto para piyasasının toplam değeri günlük yüzde 4,29 artarak 2 trilyon 520 milyar dolara yükseldi.
Diplomasi sinyalleri fiyatlamayı etkiledi
ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlayabileceğine yönelik haber akışı piyasalarda risk algısını değiştirdi. ABD basınında yer alan bilgilerde, Başkan Donald Trump’ın diplomatik sürecin yeniden başlatılmasına sıcak baktığı ifade edildi. Bu gelişmeler, küresel yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesinde belirleyici oldu.
Altcoin piyasasında eş zamanlı yükseliş
Bitcoin’deki fiyat artışı altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum aynı dönemde yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak 3 bin 375 dolar seviyesine ulaştı. Piyasa genelinde gözlenen bu hareket, kripto varlıklarda geniş tabanlı bir fiyatlanmaya işaret etti.
