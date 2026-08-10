Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 15:02
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 15:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul Havalimanı'nın zirvedeki rekorunu tazelediğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul Havalimanı'mız, 9 Ağustos'ta 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısını bir kez daha kayda geçirdi. Kurduğumuz güçlü ulaşım altyapısıyla İstanbul'un küresel havacılıktaki merkez konumunu pekiştiriyoruz."
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İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul Havalimanı'nın zirvedeki rekorunu tazelediğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul Havalimanı'mız, 9 Ağustos'ta 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısını bir kez daha kayda geçirdi. Kurduğumuz güçlü ulaşım altyapısıyla İstanbul'un küresel havacılıktaki merkez konumunu pekiştiriyoruz."
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