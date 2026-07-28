Irak, Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek
Irak, Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 21:56
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 22:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Irak Başbakanı Ali Zeydi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı.
İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan ve Zeydi açıklamasında Türkiye ve Irak arasında yapılan iş birliklerine değinildi, Terörsüz Bölge hedefine ilişkin önemli mesajlar verildi.
Erdoğan, Irak'ın 'Günde 1 milyon varil petrolü Türkiye'ye vereceğini' duyurdu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;
İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.
Terörsüz Türkiye sürecimizin ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Irak ile yakın diyalogdayız.
Bölgesel istikrar için çalışıyoruz. Kalkınma Yolu Projesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği Anlaşması imzalanmasıdır.
Türkiye olarak Irak'a her alanda desteğe hazırız.
IRAK İLE TARİHİ ANLAŞMA
Irak ile geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz.
Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Irak ile imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım.
Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimî bir iş birliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların; iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum.
Türkiye'ye 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan "Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın." dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur. Bölgemiz artık savaşla anılmamalı. Terörü gündemimizden çıkarıyoruz. Irak, "Günde 1 milyon varil petrol verebiliriz" diyor.
IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir
Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ediyoruz ve özellikle Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalışıyoruz.
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Irak, Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Irak Başbakanı Ali Zeydi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı.
İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan ve Zeydi açıklamasında Türkiye ve Irak arasında yapılan iş birliklerine değinildi, Terörsüz Bölge hedefine ilişkin önemli mesajlar verildi.
Erdoğan, Irak'ın 'Günde 1 milyon varil petrolü Türkiye'ye vereceğini' duyurdu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;
İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.
Terörsüz Türkiye sürecimizin ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Irak ile yakın diyalogdayız.
Bölgesel istikrar için çalışıyoruz. Kalkınma Yolu Projesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği Anlaşması imzalanmasıdır.
Türkiye olarak Irak'a her alanda desteğe hazırız.
IRAK İLE TARİHİ ANLAŞMA
Irak ile geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz.
Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Irak ile imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım.
Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimî bir iş birliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların; iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum.
Türkiye'ye 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan "Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın." dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur. Bölgemiz artık savaşla anılmamalı. Terörü gündemimizden çıkarıyoruz. Irak, "Günde 1 milyon varil petrol verebiliriz" diyor.
IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir
Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ediyoruz ve özellikle Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalışıyoruz.
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