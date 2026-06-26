Haftalık piyasa verileri hisse ve altında kaybı ortaya koydu
Haftalık piyasa verileri hisse ve altında kaybı ortaya koydu
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,13 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 1,63 geriledi. Aynı dönemde ABD doları yüzde 0,39, avro ise yüzde 0,06 yükseldi. Yatırım fonları ve emeklilik fonları haftayı kayıpla tamamlarken, para piyasası fonları kategorisi pozitif getiri sağlayan tek fon grubu oldu.
Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 22:04
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 22:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.147,05 puanı, en yüksek 14.871,49 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 3,13 düşüşle 14.274,02 puandan tamamladı.
Haftalık bazda hisse senedi piyasasında görülen gerileme, yatırım araçlarının performansında öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.
Altın fiyatlarında haftalık gerileme yaşandı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,63 azalarak 6 bin 97 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,62 düşüşle 41 bin 98 lira oldu.
Geçen hafta sonunda 10 bin 382 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın ise yüzde 1,63 değer kaybederek haftayı 10 bin 212 liradan tamamladı.
Döviz kurlarında sınırlı yükseliş görüldü
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,39 artışla 46,6280 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,06 değer kazanarak haftayı 53,3080 liradan kapattı.
Döviz kurlarındaki hareket, aynı dönemde hisse senetleri ve altındaki değer kayıplarına karşın sınırlı yükseliş gösterdi.
Para piyasası fonları pozitif ayrıştı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,23, emeklilik fonları ise yüzde 1,65 değer kaybetti.
Fon kategorileri incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 0,75 ile para piyasası fonları sağladı.
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Haftalık piyasa verileri hisse ve altında kaybı ortaya koydu
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,13 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 1,63 geriledi. Aynı dönemde ABD doları yüzde 0,39, avro ise yüzde 0,06 yükseldi. Yatırım fonları ve emeklilik fonları haftayı kayıpla tamamlarken, para piyasası fonları kategorisi pozitif getiri sağlayan tek fon grubu oldu.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.147,05 puanı, en yüksek 14.871,49 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 3,13 düşüşle 14.274,02 puandan tamamladı.
Haftalık bazda hisse senedi piyasasında görülen gerileme, yatırım araçlarının performansında öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.
Altın fiyatlarında haftalık gerileme yaşandı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,63 azalarak 6 bin 97 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,62 düşüşle 41 bin 98 lira oldu.
Geçen hafta sonunda 10 bin 382 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın ise yüzde 1,63 değer kaybederek haftayı 10 bin 212 liradan tamamladı.
Döviz kurlarında sınırlı yükseliş görüldü
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,39 artışla 46,6280 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,06 değer kazanarak haftayı 53,3080 liradan kapattı.
Döviz kurlarındaki hareket, aynı dönemde hisse senetleri ve altındaki değer kayıplarına karşın sınırlı yükseliş gösterdi.
Para piyasası fonları pozitif ayrıştı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,23, emeklilik fonları ise yüzde 1,65 değer kaybetti.
Fon kategorileri incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 0,75 ile para piyasası fonları sağladı.
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