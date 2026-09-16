Finansal İstikrar Komitesi, Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül saat 08.00’de toplanacak. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 22:22
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 22:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesinin (FİK) 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacağını açıkladı. Toplantının gündemini finansal piyasalardaki gelişmeler oluşturacak.
Bakanlıktan 16 Eylül’de yapılan açıklamada, FİK toplantısının finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantının saat 08.00’de başlayacağı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, “Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17.09.2026) saat 08.00’de toplanacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Toplantının gündemi finansal piyasalar
Açıklamada toplantıda ele alınacak başlıkların ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı. Bakanlığın duyurusunda toplantının finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla yapılacağı kaydedildi.
FİK toplantısının ardından kamuoyuyla yeni bir açıklama veya alınan kararlara ilişkin bilgi paylaşılıp paylaşılmayacağı takip edilecek.
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Finansal İstikrar Komitesi Şimşek başkanlığında toplanacak
Finansal İstikrar Komitesi, Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül saat 08.00’de toplanacak. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesinin (FİK) 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacağını açıkladı. Toplantının gündemini finansal piyasalardaki gelişmeler oluşturacak.
Finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek
Bakanlıktan 16 Eylül’de yapılan açıklamada, FİK toplantısının finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantının saat 08.00’de başlayacağı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, “Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17.09.2026) saat 08.00’de toplanacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Toplantının gündemi finansal piyasalar
Açıklamada toplantıda ele alınacak başlıkların ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı. Bakanlığın duyurusunda toplantının finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla yapılacağı kaydedildi.
FİK toplantısının ardından kamuoyuyla yeni bir açıklama veya alınan kararlara ilişkin bilgi paylaşılıp paylaşılmayacağı takip edilecek.
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