Cevdet Yılmaz’dan enflasyon ve faiz mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ekonomi değerlendirmesi kapsamında enflasyon ve faizlerde düşüş trendinin sürdüğü açıklandı. 2026’da finansal koşulların daha da iyileşmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 22:23
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 22:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılında finansal koşulların daha da iyileşeceğini belirterek enflasyon ve faizlerde genel eğilimin aşağı yönlü olduğunu açıkladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen Malatya İş Dünyası Buluşması programında konuşan Yılmaz, aylık dalgalanmalar yaşanabileceğini ancak ana trendin düşüş yönünde sürdüğünü ifade etti. Açıklamalar, para politikası ve finansman maliyetlerinin seyri açısından piyasalarda yakından izleniyor.
Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını belirten Yılmaz, buna rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü ve işsizlik oranının uzun süredir tek haneli seviyelerde bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin mal ihracatının 270 milyar doları aştığını kaydeden Yılmaz, hizmet ihracatıyla birlikte 2025 yılında toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını bildirdi. 2002 yılında toplam ekonomik büyüklüğün 238 milyar dolar olduğunu hatırlatan Yılmaz, ihracattaki artışa dikkat çekti.
Enflasyonda gerileme süreci
Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın öncelikli başlıklar olduğunu belirten Yılmaz, 2024 yılında yüzde 75,5 seviyesine kadar çıkan enflasyonun zirve yaptığını, ardından yaklaşık 45 puanlık düşüş yaşandığını ifade etti. 2025 yılının 30’lu seviyelerde tamamlandığını aktaran Yılmaz, 2026’nın ilk iki ayında mevsimsel koşulların özellikle gıda enflasyonu üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Yağışlar, lojistik gelişmeler ve mevsim etkilerinin kısa vadeli dalgalanmalara yol açtığını belirten Yılmaz, yılın geneline bakıldığında özellikle yaz aylarında farklı bir görünüm oluşmasının beklendiğini dile getirdi.
Sanayi ve destek programları
Sanayinin küresel zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yüksek teknolojili sektörlerin daha hızlı gelişim gösterdiğini kaydetti. Emek yoğun sektörlere yönelik destek programlarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, 2025 yılında istihdamını koruyan işletmelere sağlanan 2 bin 500 liralık desteğin 2026’da 3 bin 500 liraya çıkarıldığını ve kapsamın tüm işletmeleri içine alacak şekilde genişletildiğini açıkladı.
Finansal koşullarda 2026 vurgusu
Yeni bir finansal paket üzerinde çalışıldığını belirten Yılmaz, genel finansal koşulların iyileşme eğiliminde olduğunu ifade etti. 2026’nın finansman açısından 2025’e kıyasla daha olumlu bir yıl olacağını belirten Yılmaz, enflasyon ve faizlerde aşağı yönlü trendin süreceğini söyledi.
Aylık dalgalanmaların ve mevsimsel etkilerin görülebileceğini kaydeden Yılmaz, genel gidişatın hem enflasyonda hem faizlerde aşağı yönlü olduğunu ve selektif politikalarla belirli kesimlerin finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik adımlar atıldığını bildirdi.
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon ve faiz mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ekonomi değerlendirmesi kapsamında enflasyon ve faizlerde düşüş trendinin sürdüğü açıklandı. 2026’da finansal koşulların daha da iyileşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılında finansal koşulların daha da iyileşeceğini belirterek enflasyon ve faizlerde genel eğilimin aşağı yönlü olduğunu açıkladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen Malatya İş Dünyası Buluşması programında konuşan Yılmaz, aylık dalgalanmalar yaşanabileceğini ancak ana trendin düşüş yönünde sürdüğünü ifade etti. Açıklamalar, para politikası ve finansman maliyetlerinin seyri açısından piyasalarda yakından izleniyor.
Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını belirten Yılmaz, buna rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü ve işsizlik oranının uzun süredir tek haneli seviyelerde bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin mal ihracatının 270 milyar doları aştığını kaydeden Yılmaz, hizmet ihracatıyla birlikte 2025 yılında toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını bildirdi. 2002 yılında toplam ekonomik büyüklüğün 238 milyar dolar olduğunu hatırlatan Yılmaz, ihracattaki artışa dikkat çekti.
Enflasyonda gerileme süreci
Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın öncelikli başlıklar olduğunu belirten Yılmaz, 2024 yılında yüzde 75,5 seviyesine kadar çıkan enflasyonun zirve yaptığını, ardından yaklaşık 45 puanlık düşüş yaşandığını ifade etti. 2025 yılının 30’lu seviyelerde tamamlandığını aktaran Yılmaz, 2026’nın ilk iki ayında mevsimsel koşulların özellikle gıda enflasyonu üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Yağışlar, lojistik gelişmeler ve mevsim etkilerinin kısa vadeli dalgalanmalara yol açtığını belirten Yılmaz, yılın geneline bakıldığında özellikle yaz aylarında farklı bir görünüm oluşmasının beklendiğini dile getirdi.
Sanayi ve destek programları
Sanayinin küresel zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yüksek teknolojili sektörlerin daha hızlı gelişim gösterdiğini kaydetti. Emek yoğun sektörlere yönelik destek programlarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, 2025 yılında istihdamını koruyan işletmelere sağlanan 2 bin 500 liralık desteğin 2026’da 3 bin 500 liraya çıkarıldığını ve kapsamın tüm işletmeleri içine alacak şekilde genişletildiğini açıkladı.
Finansal koşullarda 2026 vurgusu
Yeni bir finansal paket üzerinde çalışıldığını belirten Yılmaz, genel finansal koşulların iyileşme eğiliminde olduğunu ifade etti. 2026’nın finansman açısından 2025’e kıyasla daha olumlu bir yıl olacağını belirten Yılmaz, enflasyon ve faizlerde aşağı yönlü trendin süreceğini söyledi.
Aylık dalgalanmaların ve mevsimsel etkilerin görülebileceğini kaydeden Yılmaz, genel gidişatın hem enflasyonda hem faizlerde aşağı yönlü olduğunu ve selektif politikalarla belirli kesimlerin finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik adımlar atıldığını bildirdi.
