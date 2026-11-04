Borsa İstanbul'da sert yükseliş, tüm sektörler kazandı
Borsa İstanbul'da sert yükseliş, tüm sektörler kazandı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününü yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamladı. Küresel piyasalardaki pozitif görünüm ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselen endeks, gün içinde 11.588,86 puana kadar çıktı. Önceki kapanışa göre 454,58 puan artış kaydedilirken, toplam işlem hacmi 184,3 milyar lira oldu. Sektör endekslerinin tamamının yükseldiği işlem gününde en fazla değer kazanan sektör ulaştırma olarak kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:56
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 19:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul'da alıcılı başlayan işlemler gün boyunca etkisini sürdürdü. BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerindeki yükselişin desteğiyle gün içinde 11.588,86 puanı gördü.
Endeks, kapanışta 11.478,13 puan seviyesinde dengelenirken günlük değer kazancı yüzde 4,12 olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre 454,58 puanlık artış kaydedildi.
Pay piyasalarında toplam işlem hacmi 184,3 milyar liraya ulaşırken, sektör endekslerinin tamamı günü pozitif bölgede tamamladı.
Bankacılık endeksi yüzde 5,15 yükseldi
Borsa İstanbul'daki yükselişte bankacılık hisselerindeki alımlar etkili oldu. Bankacılık endeksi günü yüzde 5,15 değer kazancıyla tamamlayarak BIST 100 endeksindeki yükselişi destekledi.
Holding endeksinde ise günlük artış yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. Bankacılık ve holding hisselerindeki pozitif seyir, endeksin gün boyunca yüksek seviyelerde işlem görmesinde etkili oldu.
Sektör endeksleri arasında en yüksek günlük getiri ulaştırma sektöründe kaydedildi. Ulaştırma endeksi yüzde 8,58 yükselerek diğer sektörlerden ayrıştı.
Küresel pay piyasalarında ABD'deki ara seçimlerin ardından siyasi belirsizliklerin azalması ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.
Uluslararası piyasalardaki yükseliş eğilimi, yurt içindeki pay piyasalarına da yansıdı. Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık hisselerinde güçlenen alımlar, BIST 100 endeksinin günü belirgin bir artışla tamamlamasına katkı sağladı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel risk iştahındaki değişim, yatırımcıların takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı.
Piyasalarda gözler İngiltere Merkez Bankasının faiz kararında
Analistlere göre 5 Kasım 2026 Perşembe günü yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Açıklanacak veriler, bankacılık sistemindeki para ve mevduat gelişmelerine ilişkin güncel göstergeler sunacak.
Yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı gündemde olacak.
BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da piyasaların izleyeceği gelişmeler arasında bulunuyor. Para politikasına ilişkin mesajların küresel finans piyasalarında takip edilmesi bekleniyor.
BIST 100 için destek ve direnç seviyeleri açıklandı
Analistler, BIST 100 endeksinin teknik görünümünde 11.200 ve 11.300 puan seviyelerini direnç, 10.900 ve 10.700 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendirdi.
Kaynakta aktarılan direnç seviyelerinin 11.478,13 puanlık kapanışın altında kalması dikkat çekiyor. Bu nedenle söz konusu seviyelerin güncel teknik görünümdeki işlevinin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.
BIST 100 endeksinin sonraki işlem günündeki seyri açısından yurt içi ekonomik veriler, merkez bankalarının açıklamaları ve küresel piyasalardaki fiyat hareketleri izlenecek.
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Borsa İstanbul'da sert yükseliş, tüm sektörler kazandı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününü yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamladı. Küresel piyasalardaki pozitif görünüm ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselen endeks, gün içinde 11.588,86 puana kadar çıktı. Önceki kapanışa göre 454,58 puan artış kaydedilirken, toplam işlem hacmi 184,3 milyar lira oldu. Sektör endekslerinin tamamının yükseldiği işlem gününde en fazla değer kazanan sektör ulaştırma olarak kaydedildi.
Borsa İstanbul'da alıcılı başlayan işlemler gün boyunca etkisini sürdürdü. BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerindeki yükselişin desteğiyle gün içinde 11.588,86 puanı gördü.
Endeks, kapanışta 11.478,13 puan seviyesinde dengelenirken günlük değer kazancı yüzde 4,12 olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre 454,58 puanlık artış kaydedildi.
Pay piyasalarında toplam işlem hacmi 184,3 milyar liraya ulaşırken, sektör endekslerinin tamamı günü pozitif bölgede tamamladı.
Bankacılık endeksi yüzde 5,15 yükseldi
Borsa İstanbul'daki yükselişte bankacılık hisselerindeki alımlar etkili oldu. Bankacılık endeksi günü yüzde 5,15 değer kazancıyla tamamlayarak BIST 100 endeksindeki yükselişi destekledi.
Holding endeksinde ise günlük artış yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. Bankacılık ve holding hisselerindeki pozitif seyir, endeksin gün boyunca yüksek seviyelerde işlem görmesinde etkili oldu.
Sektör endeksleri arasında en yüksek günlük getiri ulaştırma sektöründe kaydedildi. Ulaştırma endeksi yüzde 8,58 yükselerek diğer sektörlerden ayrıştı.
Küresel piyasalardaki pozitif görünüm borsayı destekledi
Küresel pay piyasalarında ABD'deki ara seçimlerin ardından siyasi belirsizliklerin azalması ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.
Uluslararası piyasalardaki yükseliş eğilimi, yurt içindeki pay piyasalarına da yansıdı. Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık hisselerinde güçlenen alımlar, BIST 100 endeksinin günü belirgin bir artışla tamamlamasına katkı sağladı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel risk iştahındaki değişim, yatırımcıların takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı.
Piyasalarda gözler İngiltere Merkez Bankasının faiz kararında
Analistlere göre 5 Kasım 2026 Perşembe günü yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Açıklanacak veriler, bankacılık sistemindeki para ve mevduat gelişmelerine ilişkin güncel göstergeler sunacak.
Yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı gündemde olacak.
BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da piyasaların izleyeceği gelişmeler arasında bulunuyor. Para politikasına ilişkin mesajların küresel finans piyasalarında takip edilmesi bekleniyor.
BIST 100 için destek ve direnç seviyeleri açıklandı
Analistler, BIST 100 endeksinin teknik görünümünde 11.200 ve 11.300 puan seviyelerini direnç, 10.900 ve 10.700 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendirdi.
Kaynakta aktarılan direnç seviyelerinin 11.478,13 puanlık kapanışın altında kalması dikkat çekiyor. Bu nedenle söz konusu seviyelerin güncel teknik görünümdeki işlevinin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.
BIST 100 endeksinin sonraki işlem günündeki seyri açısından yurt içi ekonomik veriler, merkez bankalarının açıklamaları ve küresel piyasalardaki fiyat hareketleri izlenecek.
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