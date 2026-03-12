Bakan Şimşek’in Değerlendirmesindeki Kritik Başlıklar
Bakan Şimşek, özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin 2026 yılı hedefleri üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek şu önemli noktaları vurguladı
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 14:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Yıllık cari açığın ocakta 32,9 milyar dolar olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık, program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2025'te yüzde 32,6'ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."
Yıllık cari açık ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu.
Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu… pic.twitter.com/5ZcCRQpWRD
Yıllık cari açık ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 12, 2026
