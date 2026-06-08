SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Türkiye'yi ziyaret edecek

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Türkiye'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:24
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Türkiye'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Duran'ın açıklamasına göre görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver