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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Türkiye'yi ziyaret edecek
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama yaptı.
Duran'ın açıklamasına göre görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
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