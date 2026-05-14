Türkiye'den İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:45
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 10:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden provokatif eylemlerin, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı belirtildi.
Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
