Trump ve Pezeşkiyan savaşı bitiren imzayı attı

İsrailli kaynaklar, Trump'ın diğer ülkeler sahipken İran'ın balistik füzesinin olmamasının adaletsiz olacağı yönündeki açıklamalarının Tel Aviv yönetiminde endişeye neden olduğunu dile getirdi. Söz konusu haberlerin ardından ABD medyası Trump ve Pezeşkiyan'ın savaşı bitirecek 14 maddelik mutabakatı elektronik olarak imzaladığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 08:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Üst düzey bir ABD yetkilisi, İran ile yapılan ve nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük bir süre tanıyan 14 maddelik mutabakat metnini kamuoyu ile paylaştı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açabilir.
ABD'li üst düzey bir yetkili, düzenlediği telekonferansta basın mensuplarına, ABD ile İran arasında varılan ve 14 maddeden oluşan mutabakat metninin tamamını okuduğunu ve metin üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu belirten yetkili, İran'ın bu mutabakatla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini söyledi.
Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını, İran'ın elindeki nükleer stokların imha sürecinin ve ülkenin 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına ilişkin sürecin ise derhal müzakereye açılacağını ifade etti.
İSRAİL: KÖTÜ BİR ANLAŞMA
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrailli kaynaklar, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın İran üzerindeki askeri baskıyı kaldıran "kötü bir anlaşma" olduğunu ileri sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırılara başladıklarında Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasını engellemenin yanı sıra balistik füze programının ortadan kaldırılmasını da savaş hedefi olarak belirlediklerini vurgulamıştı.
İran ve Lübnan'ı birbirine bağlayan maddenin hem İsrail hem Lübnan'ın çıkarlarına aykırı olduğunu savunan İsrailli kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın balistik füze programı konusunda diğer ülkeler sahipken İran'ın balistik füzesinin olmamasının adaletsiz olacağı yönündeki açıklamalarının Tel Aviv yönetiminde endişeye neden olduğunu dile getirdi.
İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
03:43 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıkladı.
01:01 İran Dışişleri Sözcüsü: İran'ın nükleer materyali İran dışına gönderilmeyecek.
00:41 ABD ve İran, savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı
00:10 İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini belirterek, "ABD ve Siyonist rejimi yendik." dedi.
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Trump ve Pezeşkiyan savaşı bitiren imzayı attı
İsrailli kaynaklar, Trump'ın diğer ülkeler sahipken İran'ın balistik füzesinin olmamasının adaletsiz olacağı yönündeki açıklamalarının Tel Aviv yönetiminde endişeye neden olduğunu dile getirdi. Söz konusu haberlerin ardından ABD medyası Trump ve Pezeşkiyan'ın savaşı bitirecek 14 maddelik mutabakatı elektronik olarak imzaladığını duyurdu.
Üst düzey bir ABD yetkilisi, İran ile yapılan ve nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük bir süre tanıyan 14 maddelik mutabakat metnini kamuoyu ile paylaştı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açabilir.
ABD'li üst düzey bir yetkili, düzenlediği telekonferansta basın mensuplarına, ABD ile İran arasında varılan ve 14 maddeden oluşan mutabakat metninin tamamını okuduğunu ve metin üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu belirten yetkili, İran'ın bu mutabakatla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini söyledi.
Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını, İran'ın elindeki nükleer stokların imha sürecinin ve ülkenin 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına ilişkin sürecin ise derhal müzakereye açılacağını ifade etti.
İSRAİL: KÖTÜ BİR ANLAŞMA
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrailli kaynaklar, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın İran üzerindeki askeri baskıyı kaldıran "kötü bir anlaşma" olduğunu ileri sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırılara başladıklarında Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasını engellemenin yanı sıra balistik füze programının ortadan kaldırılmasını da savaş hedefi olarak belirlediklerini vurgulamıştı.
İran ve Lübnan'ı birbirine bağlayan maddenin hem İsrail hem Lübnan'ın çıkarlarına aykırı olduğunu savunan İsrailli kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın balistik füze programı konusunda diğer ülkeler sahipken İran'ın balistik füzesinin olmamasının adaletsiz olacağı yönündeki açıklamalarının Tel Aviv yönetiminde endişeye neden olduğunu dile getirdi.
03:43 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıkladı.
01:01 İran Dışişleri Sözcüsü: İran'ın nükleer materyali İran dışına gönderilmeyecek.
00:41 ABD ve İran, savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı
00:10 İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini belirterek, "ABD ve Siyonist rejimi yendik." dedi.
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