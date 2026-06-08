SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Trump'tan İsrail ve İran'a ateş açmayı durdurun çağrısı

Sosyal medya hesabından İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamada bulunan Trump, "İsrail ve İran derhal 'ateş açmayı' durdurmalı." ifadesini kullandı.

Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:26
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 14:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump'tan İsrail ve İran'a ateş açmayı durdurun çağrısı

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver