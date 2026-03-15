Trump’tan İran mesajı: Sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz!
ABD Başkanı Donald Trump İran açıklamasıyla dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki hedeflere yönelik saldırıların ardından “gerekirse birkaç kez daha vurabiliriz” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 10:12
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2026 10:16
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, İran’daki bazı hedeflerin “büyük ölçüde yok edildiğini” söyledi. Trump, NBC’ye verdiği röportajda saldırılara ilişkin değerlendirmesinde “Saldırılarımız çoğunu yerle bir etti. Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz” ifadelerini kullandı. Açıklama, İran ile ABD arasındaki gerilimin seyrine ilişkin yeni tartışmaları gündeme taşıdı.
Trump Hark Adası saldırısına değindi
Trump açıklamasında, İran’ın petrol ihracatının önemli bölümünün gerçekleştiği Hark Adası’na düzenlenen saldırıya da değindi. ABD Başkanı, adanın büyük ölçüde tahrip edildiğini belirterek enerji altyapısının tamamen hedef alınmadığını ifade etti.
Trump, “Enerji altyapısına dokunmadım çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar alabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.
İran ile anlaşma için şartlar oluşmadı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir anlaşmaya ilişkin soruya verdiği yanıtta ise mevcut koşulların yeterli olmadığını belirtti. Trump, “İran’la anlaşma yapmaya henüz hazır değilim çünkü koşullar yeterince iyi değil” dedi.
Trump ayrıca İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyip döşemediğinin net olmadığını söyledi.
Hürmüz Boğazı için uluslararası çağrı
ABD Başkanı daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için çeşitli ülkelerin bölgeye savaş gemileri gönderebileceğini ifade etmişti. Trump, ABD’nin bu süreçte uluslararası koordinasyon sağlayacağını belirtti.
Trump açıklamasında Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin de bölgedeki güvenliğe katkı sunmasını beklediğini söyledi.
İran’dan ABD açıklamalarına yanıt
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD’nin güvenlik yaklaşımını eleştirdi. Arakçi, ABD’nin güvenlik şemsiyesinin “deliklerle dolu olduğunu” ve sorunları caydırmak yerine artırdığını savundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD’nin İran donanmasının yok edildiği yönündeki iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan tanker geçişlerinin durmasına işaret edilerek ABD’nin iddiaları sorgulandı.
