Trump’tan İran için son tarih açıklaması

Trump İran açıklamasıyla son tarihi duyurdu. ABD Başkanı, İran’daki operasyon ve kurtarılan pilot detaylarını paylaştı, süreçte kritik gün işaret edildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 18:30
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 18:35
ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya etkinlikleri sırasında yaptığı açıklamada, İran ile 38 gündür devam eden çatışmalara ve İran’da kaybolan ABD pilotunun durumuna ilişkin bilgi verdi. Trump, İran tarafından vurulan savaş uçağının ardından kaybolan pilotun kurtarıldığını belirtirken, İran için “salı günü”nü son tarih olarak açıkladı. Açıklamalar, sahadaki gelişmelerin seyrine yönelik yeni bir eşik olarak öne çıktı.
Kurtarma operasyonu tamamlandı
Trump, İran topraklarında kaybolan ABD pilotunun gerçekleştirilen operasyonla geri getirildiğini ifade etti. “Pilotumuzu İran’dan getirdik. Kurtarma operasyonumuz başarılı oldu” diyen Trump, operasyonun İran’ın iç bölgelerinde gerçekleştirildiğini söyledi.
ABD yönetimi, söz konusu operasyonun detaylarına ilişkin teknik bilgi paylaşmazken, pilotun sağlık durumuna dair ek açıklama yapılmadı.
İran için son tarih mesajı
Trump, açıklamasında İran’a yönelik takvim vurgusu yaparak “İran için son tarih salı” ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklama, ABD’nin İran’a yönelik askeri ve diplomatik adımlarında yeni bir sürecin işareti olarak değerlendiriliyor.
Yetkililerden konuya ilişkin ek bir takvim veya yaptırım detayı paylaşılmadı.
Nükleer vurgu ve askeri kapasite değerlendirmesi
Trump, İran ile yaşanan gerilimin temelinde nükleer silah konusu olduğunu belirterek, İran’ın nükleer kapasiteye sahip olmaması gerektiğini ifade etti. İran’ın mevcut askeri kapasitesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin sınırlı olduğunu söyledi.
Ayrıca İran’daki mevcut durum ve iç dinamiklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, çatışmaların sona ermesine yönelik beklentisini dile getirdi.
Sürecin etkileri izleniyor
ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve açıklanan son tarih, bölgedeki askeri ve diplomatik gelişmeler açısından yakından izleniyor. Önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve sahadaki gelişmeler, sürecin yönü açısından belirleyici olacak.
Trump’tan İran için son tarih açıklaması
