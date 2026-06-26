ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğü dönemde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait olduğunu öne sürdüğü dört insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:36
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 20:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Açıklamasında, dört İHA'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını öne süren Trump, bunlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini, buna rağmen geminin seyrini sürdürdüğünü ifade etti.
Trump ayrıca diğer üç İHA'nın ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü. Paylaşımında, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadelerine yer verdi.
Olaya ilişkin resmî doğrulama bekleniyor
Trump'ın açıklaması sonrasında İran makamlarından konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. ABD yönetimi ve ilgili uluslararası denizcilik otoritelerinden de olayın ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşımı bekleniyor.
Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından kritik deniz yolları arasında yer alırken, bölgedeki güvenlik gelişmeleri uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması, İran'ı suçladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğü dönemde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait olduğunu öne sürdüğü dört insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını iddia etti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Açıklamasında, dört İHA'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını öne süren Trump, bunlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini, buna rağmen geminin seyrini sürdürdüğünü ifade etti.
Trump ayrıca diğer üç İHA'nın ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü. Paylaşımında, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadelerine yer verdi.
Olaya ilişkin resmî doğrulama bekleniyor
Trump'ın açıklaması sonrasında İran makamlarından konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. ABD yönetimi ve ilgili uluslararası denizcilik otoritelerinden de olayın ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşımı bekleniyor.
Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından kritik deniz yolları arasında yer alırken, bölgedeki güvenlik gelişmeleri uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Çok Okunanlar