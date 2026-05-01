Trump’tan AB ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi kararı
Trump AB ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi kararı açıkladı. Yeni tarife gelecek hafta devreye girerken otomotiv ticaretinde dengeler değişebilir.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 20:17
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 20:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanacak gümrük vergisinin gelecek hafta itibarıyla yüzde 25’e çıkarılacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, mevcut ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesi öne sürülürken, kararın küresel otomotiv ticaretine etkileri izlenmeye başlandı.
Tarife artışı gelecek hafta yürürlüğe giriyor
Trump, ABD’nin ithal ettiği AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan vergi oranının artırılacağını belirterek, yeni tarifenin yüzde 25 seviyesinde olacağını bildirdi. Önceki anlaşma kapsamında bu oranın yüzde 15 olarak uygulanması öngörülüyordu. Yeni düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi olarak gelecek hafta işaret edildi.
Yerli üretim vurgusu ve yatırım açıklaması
ABD Başkanı, otomobil ve kamyonların ABD’de üretilmesi durumunda herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağını ifade etti. Hâlihazırda ülkede birçok üretim tesisinin inşa sürecinde olduğunu belirten Trump, toplam yatırım tutarının 100 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Söz konusu yatırımların üretim kapasitesine etkisinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.
Ticaret anlaşması ve tarife dengesi
ABD ile Avrupa Birliği arasında daha önce varılan anlaşmada, AB tarafının ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamaması, ABD’nin ise AB menşeli ürünlere yüzde 15 tarife uygulaması öngörülmüştü. Yeni açıklama ile bu oranın artırılması, mevcut ticaret dengesi açısından yeni bir süreci gündeme getirdi.
Avrupa ülkelerine yönelik açıklamalar
Trump, açıklamasında bazı Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerde de bulundu. İtalya ve İspanya’nın İran’ın nükleer programına ilişkin tutumlarını eleştiren Trump, bu ülkelerin yaklaşımlarından memnun olmadığını ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
