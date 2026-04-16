Trump İsrail ve Lübnan ateşkesini duyurdu. 10 günlük anlaşma Türkiye saatiyle 00.00’da yürürlüğe girerken diplomatik sürecin detayları açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 20:30
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 20:32
Kaynak:
Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Trump, anlaşmanın ABD Doğu saatiyle 17.00’de, Türkiye saatiyle 00.00’da yürürlüğe gireceğini bildirdi. Ateşkesin, iki ülke arasındaki gerilimi geçici olarak durdurması hedeflenirken, sürecin kalıcı barış görüşmelerine zemin hazırlaması bekleniyor.
İsrail ve Lübnan arasında ateşkes kararı
Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapılan görüşmelerin ardından tarafların mutabakata vardığını belirtti. Açıklamada, iki ülkenin barışı tesis etme amacıyla 10 günlük ateşkes sürecine başlamayı kabul ettiği ifade edildi.
Washington temasları 34 yıl sonra gerçekleşti
Diplomatik sürece ilişkin bilgi veren Trump, İsrail ve Lübnanlı yetkililerin 34 yıl aradan sonra ilk kez ABD’nin başkenti Washington’da bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılımıyla salı günü gerçekleştirildiği aktarıldı.
Kalıcı barış için üst düzey temaslar sürüyor
Trump, ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi amacıyla Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Rubio ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’i görevlendirdiğini bildirdi. Sürecin diplomatik temaslarla destekleneceği ve taraflar arasında uzun vadeli çözüm arayışının devam edeceği belirtildi.
Trump’tan küresel diplomasi vurgusu
Açıklamasında daha önce yürüttüğü diplomatik girişimlere değinen Trump, “Dünya genelinde 9 savaşı çözmek benim için bir onurdu, bu da 10’uncusu olacak” ifadelerini kullandı. Açıklama, ABD’nin bölgedeki diplomatik rolüne ilişkin yeni sürecin sinyali olarak değerlendirildi.
